Американский миллиардер Марк Цукерберг показал фото после своей тренировки к бою с Илоном Маском.

Основатель Meta тренируется с двумя чемпионами UFC: кикбоксером Исраэлем Адесаньей и австралийским бойцом смешанного стиля Александром Волкановски.

Адесанья — боец ММА, принимает участие в турнирах с 2011 года, у него за плечами двукратное звание чемпиона UFC в среднем весе. Волкановски выступает на профессиональном уровне с 2012 года и является действующим чемпионом UFC в полулегком весе.

Маск неделю назад провел тренировку с экс-чемпионом UFC в среднем и полусреднем весах организации Жоржем Сен-Пьером.

В конце июня Маск предложил поединок Цукербергу по всем правилам ММА" - то есть смешанных единоборств. При этом Цукерберг занимается джиу-джитсу и участвует в турнирах.

Вскоре Маск заявил, что его бой с соучредителем Meta может состояться в Колизее. Вероятно, он имел в виду театр "Колизей" в Лас-Вегасе.

Министерство культуры Италии предложило бизнесменам сразиться в настоящем Колизее, а не в стилизованном театре Лас-Вегаса.

На днях Маск заявил, что предлагает главе Meta помериться членами в буквальном смысле слова.