Американскую корпорацию Meta Марка Цукерберга, которая является материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculusбыл, оштрафовали на рекордные 1,2 миллиарда евро. Штраф выставили европейские регуляторы конфиденциальности за передачу данных пользователей из ЕС в США.

Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, решение связано с делом, возбужденным австрийским защитником конфиденциальности Максом Шремсом. Он утверждал, что система передачи данных граждан ЕС в Америку не защищает европейцев от слежки США.

Ранее несколько дел о законности передачи персональных данных между США и ЕС были обжалованы. Последнее дело Европейский суд в 2020 году признал недействительным.

Ирландская комиссия по защите данных, работающая за границей Meta в ЕС, утверждала, что компания нарушила Общий регламент защиты данных, когда продолжала посылать личные данные европейских граждан в США, несмотря на решение суда в 2020-м.

По данным издания, Meta использовала механизм под названием "стандартные договорные положения" для передачи персональных данных в ЕС и ЕС. Это не заблокировал ни один суд ЕС.

Комиссия по защите данных Ирландии попросила Meta "приостановить любую предстоящую передачу персональных данных в США в течение пяти месяцев" с момента принятия решения.

Наказание Meta в размере 1,2 миллиарда евро является самым высоким, который любая компания когда-либо была оштрафована за нарушение GDPR. Перед этим самый большой штраф был в 746 миллионов евро для Amazon за нарушение Общего регламента по защите данных в 2021 году.

Meta в свою очередь заявила, что обжалует решение и штраф.

"Мы подаем апелляцию на эти решения", - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что Ирландия оштрафовала компанию Meta на €390 миллионов за таргетирование рекламы в соцсетях.

Также мы писали, что, судя по всему, у Meta есть и другие проблемы, так как в ноябре 2022 года компания начала масштабные сокращения персонала.