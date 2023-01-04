Регулирующие органы Европейского союза в Ирландии в среду оштрафовали материнскую компанию Facebook Meta на сотни миллионов долларов за нарушение конфиденциальности и запретили ей заставлять пользователей в ЕС соглашаться на персонализированную рекламу на основе их онлайн-активности.

Об этом сообщает Euronews.

Комиссия по защите данных Ирландии наложила два штрафа на общую сумму 390 млн евро. Решение комиссии связано с двумя жалобами, поданными в мае 2018 года, которые могут перевернуть бизнес-модель Meta по таргетированию рекламы для пользователей в зависимости от того, что те делают в Интернете. Ирландский надзорный орган - ведущий европейский регулятор со штаб-квартирой в Дублине - оштрафовал компанию на 210 миллионов евро за нарушение правил ЕС о конфиденциальности данных, связанных с Facebook, и еще на 180 миллионов евро за нарушения, связанные с Instagram.

Решение по третьему делу, касающемуся службы обмена сообщениями WhatsApp от Meta, ожидается в конце этого месяца.

Meta и другие крупные технологические компании попали под давление со стороны Европейского союза, где одни из самых строгих в мире правила конфиденциальности.

До 2018 года Meta получала информированное согласие пользователей на обработку их персональных данных, чтобы показывать им персонализированную рекламу, основанную на том, что пользователи ищут в Интернете, на посещении сайтов или на просмотрах видео. Но после вступления в ЕС в силу Общего регламента по защите данных (GDPR) компания изменила правовую основу, в соответствии с которой она обрабатывает данные пользователей, фактически заставив пользователей согласиться с тем, что их данные могут быть использованы. Это нарушает правила конфиденциальности ЕС.

Ирландский наблюдательный орган изначально был на стороне Meta, но изменил свою позицию после того, как его проект решения был отправлен в совет регуляторов ЕС по защите данных.

В своем окончательном решении ирландский наблюдательный орган заявил, что Meta "не имеет права полагаться на контрактное правовое основание" для показа поведенческой рекламы в Facebook и Instagram.

В Meta же заявили, что твердо соблюдают GDPR, и поэтому намерены обжаловать как решения по существу, так и штрафы.

У Meta есть три месяца, чтобы обеспечить соответствие своих операций правилам ЕС, хотя в постановлении не уточняется, что должна делать компания.

Австрийский юрист и борец за конфиденциальность Макс Шремс, подавший одну из жалоб, считает, что решение может нанести большой удар по прибыли компании в ЕС, потому что "теперь людей нужно спрашивать, хотят ли они, чтобы их данные использовались для рекламы или нет".

Судя по всему, в Meta есть и другие проблему, так как в ноябре компания начала масштабные сокращения персонала.

Ранее мы сообщали, что Meta предложила пользователям Facebook и Instagram присылать ей свои интимные фото в целях безопасности.