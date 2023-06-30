Министерство культуры Италии предложило бизнесменам Илону Маску и Марку Цукербергу сразиться в настоящем Колизее, а не в стилизованном театре Лас-Вегаса.

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

По данным источников издания, предложение бизнесменам озвучил лично министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Сообщается, что миллиардеры восприняли предложение с энтузиазмом, а представители Цукерберга уже связались по этому поводу с президентом UFC Даной Уайтом.

Напомним, о том, что бой с Цукербергом может пройти в стилизованном театре "Колизей" в Лас-Вегасе, за основу которого при строительстве были взяты оригинальные постройки Древнего Рима, заявил сам Илон Маск.

Известно, что Маск высмеял идею Цукерберга запустить соцсеть, похожую на Twitter. После чего оба бизнесмена договорились подраться в клетке в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе.

Ранее мама Маска собиралась отменить бой, но сын пока ее не слушает.

Также мы писали, что The Wall Street Journal выпустила материал о том, как Кремниевая долина годами сидит на разных "веществах". В частности, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск принимает кетамин, а сооснователь Google Сергей Брин - галлюциногенные грибы.