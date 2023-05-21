Владелец компании Meta, владеющей соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp, Марк Цукерберг значительно увеличил своё состояние с начала 2023 года. Его богатство выросло на рекордные $44,3 миллиарда. Это самый высокий показатель среди богатейших людей в мире, учитываемых в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, текущая оценка состояния Цукерберга составляет $89,9 миллиарда, и он занимает 12-е место в упомянутом рейтинге. Однако американский бизнесмен является лидером по приросту состояния с начала года. За ним следуют Бернар Арно, президент Louis Vuitton, Moët и Hennessy, с ростом активов на $40,1 миллиарда, и Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter, с ростом на $39,1 миллиарда.

Bloomberg отмечает, что Цукерберг сделал крупные инвестиции в метавселенную - виртуальное пространство, где пользователи могут взаимодействовать с цифровыми предметами и друг с другом, используя технологии дополненной реальности.

Он стремился тратить на новые инициативы и текущий бизнес столько, сколько было необходимо, чтобы стать доминирующим игроком в этом сегменте. Однако в определенный момент его состояние сократилось на более чем $100 миллиардов.

Несколько лет назад Цукерберг занимал третье место в списке самых богатых людей в мире, однако согласно данным агентства, в сентябре 2021 года его состояние составляло $142 миллиарда, а к концу 2022 года снизилось до $45,6 миллиардов.

Ранее мы рассказывали, что владелец Тesla Илон Маск сместился на вторую строчку самых богатых людей на планете.

Американский миллиардер поделился секретом богатства. По его словам, он спит лишь шесть часов в сутки, работает семь дней в неделю, а бездельничает только два-три дня в году.