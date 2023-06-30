Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его бой с соучредителем Meta Марком Цукербергом может состояться в Колизее.

Об этом Маск сообщил в принадлежащей ему соцсети Twitter.

В качестве места проведения мероприятия рассматривался Лас-Вегас.

Отметим, что в Лас-Вегасе есть театр "Колизей", за основу которого при строительстве были взяты оригинальные постройки Древнего Рима.

Маск также выложил отрывок из комедийного фильма про Колизей с подписью: "Мне надо поработать над выносливостью".

Тренировать Маска к бою будет трехкратный обладатель чемпионского пояса UFC Жорж Сен-Пьер.

Тем временем бизнесмен провел тренировку с ученым Лексом Фридманом, у которого черный пояс по джиу-джитсу.

"Я чрезвычайно поражен его силой, мощностью и умением действовать как на ногах, так и на полу. Это было эпически. То, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, действительно вдохновляет", – подписал Фридман фото спарринга.

Напомним, Маск высмеял идею Цукерберга запустить соцсеть, похожую на Twitter. После чего оба бизнесмена договорились подраться в клетке в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе.

Ранее мама Маска собиралась отменить бой, но сын пока ее не слушает.

Также мы писали, что The Wall Street Journal выпустила материал о том, как Кремниевая долина годами сидит на разных "веществах". В частности, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск принимает кетамин, а сооснователь Google Сергей Брин - галлюциногенные грибы.