Маск готовится к бою с Цукербергом, который может пройти в Колизее. Фото
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его бой с соучредителем Meta Марком Цукербергом может состояться в Колизее.
Об этом Маск сообщил в принадлежащей ему соцсети Twitter.
В качестве места проведения мероприятия рассматривался Лас-Вегас.
Отметим, что в Лас-Вегасе есть театр "Колизей", за основу которого при строительстве были взяты оригинальные постройки Древнего Рима.
Маск также выложил отрывок из комедийного фильма про Колизей с подписью: "Мне надо поработать над выносливостью".
Тренировать Маска к бою будет трехкратный обладатель чемпионского пояса UFC Жорж Сен-Пьер.
Тем временем бизнесмен провел тренировку с ученым Лексом Фридманом, у которого черный пояс по джиу-джитсу.
"Я чрезвычайно поражен его силой, мощностью и умением действовать как на ногах, так и на полу. Это было эпически. То, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, действительно вдохновляет", – подписал Фридман фото спарринга.
Напомним, Маск высмеял идею Цукерберга запустить соцсеть, похожую на Twitter. После чего оба бизнесмена договорились подраться в клетке в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе.
Ранее мама Маска собиралась отменить бой, но сын пока ее не слушает.
Также мы писали, что The Wall Street Journal выпустила материал о том, как Кремниевая долина годами сидит на разных "веществах". В частности, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск принимает кетамин, а сооснователь Google Сергей Брин - галлюциногенные грибы.