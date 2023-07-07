Американский миллиардер Илон Маск заявил, что намерен имплантировать первый чип Neuralink в мозг человека уже в этом году.

Об этом он заявил в интервью изданию Reuters.

Первыми пациентами могут стать люди с полным или частичным параличом ног. Чип должен помочь им вновь овладеть своими конечностями.

Выступая на мероприятии VivaTech в Париже, соучредитель Neuralink сказал, что первую операцию планируют провести в прямом эфире с участием журналистов.

Если Neuralink сумеет доказать, что ее устройства безопасны для людей, потребуется еще несколько лет, а возможно, и более десяти лет, прежде чем проект получит разрешение на коммерческое использование, считают эксперты. Предприятию также придется конкурировать с другими нейротехнологическими компаниями, которые уже имплантировали свои устройства людям.

Ранее Маск пропускал сроки своих публичных заявлений касательно мозговых чипов. С 2019 года Маск как минимум уже четыре раза сообщал, что вскоре Neuralink начнет испытания на людях.

Также стало известно, что Neuralink находится под следствием Управления генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США на предмет возможных нарушений прав животных. Дело было открыто после большого числа животных (обезьян, овец и свиней), погибших в результате неудачных экспериментов в ходе изучения технологии внедрения чипов.

Напомним, что в конце мая 2023 года предприниматель-миллиардер получил разрешение испытывать эти чипы для мозга на людях.

После этого акции его компании резко поднялись в цене, а сам Илон Маск Илон Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей мира.