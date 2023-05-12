Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что нашел человека, который возглавит принадлежащую ему социальную сеть Twitter. По его словам, это будет женщина.

Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для Twitter. Она начнет через шесть недель!

Моей ролью станет позиция исполнительного председателя и технического директора, надзора за продуктом, программным обеспечением и системными операторами", – говорится в сообщении Маска.

Напомним, в феврале Илон Маск заявил, что у соцсети Twitter может появиться новый руководитель к концу 2023 года.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждение в виде акций, исходя из оценки компании в 20 млрд долларов, тем самым фактически признав двукратное падение стоимости соцсети после ее покупки.

Также "Страна" рассказывала, что в середине апреля Илон Маск ввел монетизацию контента в соцсети Twitter.

"В течение следующих 12 месяцев Twitter не будет удерживать деньги. Вы получите те же деньги, что и мы, то есть 70% для подписок на iOS и Android", - сообщил Маск.