Через шесть недель Twitter возглавит женщина. Маск покинет пост генерального директора сервиса микроблогов
Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что нашел человека, который возглавит принадлежащую ему социальную сеть Twitter. По его словам, это будет женщина.
Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.
"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для Twitter. Она начнет через шесть недель!
Моей ролью станет позиция исполнительного председателя и технического директора, надзора за продуктом, программным обеспечением и системными операторами", – говорится в сообщении Маска.
Напомним, в феврале Илон Маск заявил, что у соцсети Twitter может появиться новый руководитель к концу 2023 года.
Ранее мы рассказывали, что Илон Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждение в виде акций, исходя из оценки компании в 20 млрд долларов, тем самым фактически признав двукратное падение стоимости соцсети после ее покупки.
Также "Страна" рассказывала, что в середине апреля Илон Маск ввел монетизацию контента в соцсети Twitter.
"В течение следующих 12 месяцев Twitter не будет удерживать деньги. Вы получите те же деньги, что и мы, то есть 70% для подписок на iOS и Android", - сообщил Маск.