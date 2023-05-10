В соцсети Twitter появятся функции голосовых и видеозвонков.

Об этом сообщил владелец Twitter бизнесмен Илон Маск.

"Скоро будет голосовой чат и видео чат от вашего имени к любому на этой платформе, так что вы можете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", - написал он.

Он указал, что последняя версия соцсети уже содержит нововведения: в ней появится возможность сквозного шифрования личных сообщений и функция ответа на любое из ранее опубликованных сообщений в ветке.

Напомним, в апреле Twitter стал снимать с аккаунтов средств массовой информации пометки "связанные с государством" и "финансируемые правительством". Отметки убрали, в частности, с аккаунтов ряда российских СМИ.

Маркировать страницы СМИ администрация соцсети начала в 2020 году. Так отмечались аккаунты, которые, по ее мнению, находились под контролем властей. Также маркировались аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН и основных государственных чиновников, послов, официальных представителей и главных дипломатов.

7 апреля Twitter возобновил отображение в поиске аккаунтов государственных ведомств России.

Как писала "Страна", Twitter вернул синие галочки верификации аккаунтам мертвых знаменитостей.

Также Илон Маск заявлял, что власти США следили за переписками пользователей в Twitter.