В понедельник, 31 июля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

Сегодня ночью РФ нанесла ракетный удар по городу Харькову. Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из РСЗО.



За сутки произошло более 20 боевых столкновений.



На Купянском направлении силы ВСУ отразили атаки восточнее Берестового на Харьковщине.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения ВСУ.



Россия продолжает осуществлять незаконную интеграцию временно оккупированных территорий в свою информационную среду. Так, в населенный пункт Милово Луганской области прибыли военнослужащие российских оккупационных войск для подключения городской связи и интернет-сети к российским операторам - прокладывают кабели связи с территории РФ.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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