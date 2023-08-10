В четверг, 10 августа, около дельты Дуная в небе Румынии вдоль черноморского побережья активно летают по кругу американский самолет РЭБ и британский самолет-заправщик.

Об этом свидетельствуют данные публичного веб-сервиса Flightradar24.

Напомним, что сегодня Военно-морские Силы Украины объявили временные коридоры для торговых судов, идущих в/из украинских портов на Черном море.

Ранее Зеленский заявил о ряде мер для возобновления работы "зернового коридора".

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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