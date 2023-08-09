Запад обеспокоен, что из-за обострения в Черном море могут вырасти цены на нефть.

Об этом пишет The New York Times.

Через Черное море проходит более 3% мирового объема нефти и нефтепродуктов, а также около 20% российского экспорта.

Сейчас РФ сократила объем поставок через Черное море на 30-40% из-за договоренностей с Саудовской Аравией.

Бывший сотрудник Госдепартамента Дэвид Голдвин, отвечающий за энергетику, заявил, что цены на нефть могут вырасти на 10-15 долларов за баррель, если российский экспорт по Черному морю будет вытеснен.

Тут приводится заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, что пока Кремль отказывается соблюдать международное право, он может ожидать "резкое сокращение коммерческого потенциала России".

Даже после удара по российскому танкеру нефть торгуется на стабильном уровне около 85 долларов за баррель. "Теперь вопрос заключается в том, "могут ли украинцы делать это снова и снова. Это ужесточит энергетические рынки, которые и так ужесточаются", - резюмирует эксперт издания.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия к концу войны может остаться без кораблей, если продолжит блокаду Черного моря и атаки украинских портов.

Ранее мы подробно анализировали, к чему приведут украинские морские атаки, каковы их цели и последствия.