В мире разгоняются цены на нефть.

Нефть марки Brent стоит уже больше 85 долларов за баррель - это на 18% дороже, чем в июне. WTI торгуется на уровне 80,36 долларов за барель. Котировки на оба сорта достигли 11-месячного максимума, и это еще не предел.

В Goldman Saсhs прогнозируют, что новая планка для нефти — 90 долларов за баррель. И достигнет она ее совсем скоро.

Причин "нефтяной лихорадки" несколько. Саудовская Аравия и Россия уже сократили добычу, и будут новые ограничения. Саудовская Аравия планирует сократить добычу еще на миллион баррелей в сутки.

"Скорее всего, до конца года они будут держать рынок в минусе на 3 млн баррелей", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корльчук. Россия сократила добычу на 500 тысяч баррелей в сутки.

Между тем спрос на нефть сейчас в мире значительно вырос и уже есть дефицит, что дальше толкает ценники вверх.

"Может быть и дополнительный фактор разгона цен на нефть. Если бы сейчас порт Новороссийск оказался заблокированным, цена очень быстро взлетела бы выше 100 долларов за барель", — отмечает экономист Алексей Кущ.

К нефтяным котировкам привязаны практически все энергорынки. Плюс есть прямая зависимость между стоимостью нефти и ценниками на автотопливо.

"Нефть по 90 - это бензин в Украине по 60 гривен за литр", — говорит владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Для Украины фактор бензина может оказаться ключевым. Цены на опте уже пошли вверх, и помимо налоговой составляющей (с 1 июля на топливо вернули все довоенные налоги) уже вскоре к ценникам на наших заправкам добавится и "нефтяная наценка".

"Это значит, что на пару процентов ускорится инфляция, все подорожает, ведь доля транспортной составляющей в стоимости товаров достигает 10-40% в зависимости от вида продукции", — сказал нам Кущ.

Разбирались, почему в мире дорожает нефть и что это значит для Украины.

Нефть в дефиците и ценник в 93 доллара на горизонте

Накануне выходных, в пятницу, 4 августа, мировые биржи закрылись небольшим снижением котировок. Нефть марки Brent откатилась до 84,69 долларов за баррель. Но торговая сессия начиналась с ценника в 85,3 долларов за баррель. И, как прогнозируют эксперты, уже с понедельника биржи могут вернуться к росту.

Октябрьские фьючерсы на лондонской бирже торговались по 85,26 долларов за баррель. По сравнению с предыдущим днем ценник взлетел на 12 центов, а в четверг, 3 августа, подорожание составило почти 2 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы нефти WTI в пятницу подскочили на 17 центов (до 81,72 за баррель), а днем ранее - на 2,05 доллара.

Нефть дорожает уже шесть недель подряд. По сравнению с июнем цена выросла на рекордные 18% и держится на 11-месячном максимуме.

Алексей Кущ называет несколько причин, которые гонят ценники на нефть вверх.

Первая — сокращение добычи. Саудовская Аравия уже подтвердила сокращение добычи на сентябрь еще на миллион баррелей в сутки. Напомним: в апреле саудиты уже сократили добычу на 500 тысяч тонн. И это ограничение остается как минимум до конца года.

"Не исключено, что будут и новые ограничения. Есть прогнозы, что Саудовская Аравия до конца этого и в начале следующего года может сократить добычу нефти на рекордные 3 млн баррелей в сутки", - отмечает Корольчук.

О дальнейшем сокращении добычи заявила также Россия. Как сказал вице-премьер-министр РФ Александр Новак, в сентябре будет минус 300 тысяч баррелей в сутки. До этого Россия сократила добычу на 500 тысяч баррелей в сутки.

"Но это официально. С учетом потери рынков сбыта реальное сокращение не меньше миллиона", - отметил Кущ.

Изначально сокращение добычи нефти пояснялось ожиданиями по сокращению ее потребления, что должно было произойти на скатывании в рецессию крупнейших экономик: США и Европы.

"Но эти прогнозы не оправдались. Американская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось. Инфляция замедлилась, занятость растет, безработица на низком уровне. Европейская экономика, которая падала два квартала подряд, тоже немного оживилась, в частности, наблюдается рост во Франции", - поясняет Куш.

Вторая причина — рост спроса на нефть. По оценкам Goldman Saсhs, он увеличился до рекордных 102,8 млн баррелей в сутки, что на 550 тысяч больше, чем ожидалось ранее.

"Рост цен заставил многие страны пополнять свои стратегические резервы. Например, США запасла 300 тысяч тонн, Китай - 900 тысяч. Это еще больше разгоняет котировки", - добавил Кущ.

В итоге во втором полугодии ожидается дефицит нефти на уровне 1,8 млн тонн, а в 2024 году - 600 тысяч баррелей в сутки, прогнозирует Goldman Saсhs.

"Рост котировок на нефть сформирован изменениями ожиданий по балансу рынка. Согласно июльскому отчету Международного энергетического агентства, в 2023 году будет исторический рекорд спроса на нефть — больше 102 млн баррелей в сутки, что на 2,2 млн баррелей больше, чем годом ранее. При этом добыча странами ОПЭК существенно отстает от спроса (на 2,5 млн баррелей), а Россия сократила экспорт на 600 тысяч баррелей (до 7,3 млн). Отсюда и рост цен", — пояснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Не стоит сбрасывать со счетов и такой банальный фактор, как желание нефтедобытчиков увеличить свои заработки. На волне ковида они много потеряли, а после тотального карантина компенсировать эти потери так и не удалось, так как рост цен продлился недолго и был не таким значительным, как хотелось бы добытчикам. Поэтому для них сейчас золотое время, и все будут пытаться заработать по максимуму", — подытожил Корольчук.

В Goldman Saсhs прогнозируют, что уже скоро нефть превысит отметку в 90 долларов за баррель, а ко второму кварталу 2024 года достигнет 93 баррелей.

"Этому может помешать разве что глобальная рецессия, но ее пока не ожидается", - говорит Кущ,

Зато есть факторы, которые, наоборот, могут еще больше разогнать ценники на нефть.

Новороссийский поворот

На прошлой неделе было несколько атак беспилотниками вблизи крупного российского торгового порта Новороссийск. Повреждения получил крупный танкер "Сиг", а ранее был нанесен удар по российскому военному кораблю "Оленегорский горняк" (его атаковал дрон в бухте Новороссийска, где расположена база Черноморского флота).

Financial Times по этому поводу написала, что Вашингтон может быть недоволен нападением украинских морских дронов на бухту Новороссийска, так как это якобы создает угрозу экспорту российской, а также казахской нефти, что может привести к дополнительному росту цен на топливо, чего Байден пытается избежать накануне президентских выборов в США.

Также FT отмечает, что атака на Новороссийский порт произошла после серии российских ударов по украинской портовой инфраструктуре.

"Страны атакуют основные источники экспортного дохода друг друга", - пишет издание.

"США прилагают усилия, чтобы сохранить российскую нефть на рынке, чтобы остановить рост мировых цен и не нанести вред мировой экономике, поскольку администрация Джо Байдена хочет, чтобы цены на нефть оставались стабильными перед президентскими выборами в следующем году", — утверждается в статье.

Через порт Новороссийск идет перевалка около 600 тысяч баррелей российской нефти в сутки (из 7-8 экспортных миллионов). Для экспорта нефти основными портами являются северные, балтийские и тихоокеанские. На которые, теоретически, россияне могут переправить часть потоков с Черного моря. Но вот для казахской нефти экспортный путь через Новороссийск основной. В этом порту заканчивается магистраль Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и далее идет перевалка 1,2 млн баррелей казахской нефти в сутки (свою долю там имеет американская компания Chevro).

То есть цена вопроса - 1,8 млн баррелей в сутки.

"Это довольно большие объемы. Даже выпадение с рынка нескольких сотен тысяч баррелей уже провоцирует шторм на биржах. А тут почти 2 млн. Если они пропадут с баланса, рост цен на нефть сильно ускорится", — говорит Корольчук.

По словам Куща, если Новороссийск окажется заблокированным (а в теории такая вероятность есть, если атаки продолжатся и станут регулярными), "цена на нефть быстро перешагнет отметку в 100 долларов за баррель".

"Если бы на момент ударов движение судов остановилось, уже был бы ценник 100, а может, и больше. Для мировой экономики это приговор: она такой дорогой нефти сейчас просто не выдержит и быстро начнет скатываться в рецессию. 90-93 доллара за баррель - это потолок, при котором экономики могут работать без рисков глобального кризиса", — добавил Кущ.

Пока непонятно, как будут разворачиваться события вокруг Новороссийска дальше. Не исключен некий средний вариант, когда будут новые атаки (или их попытки) без масштабной блокировки. Это не грозит нефтью по 100 на следующий день, но реакция мировых бирж все же может последовать.

"Добавится еще пару долларов к баррелю за счет новороссийского фактора", — говорит Корольчук.

Нефть по 90 - бензин по 60

Что означает рост цен на нефть для мира и Украины?

"К нефти привязаны ценовые формулы на всех энергетических рынках. Например, на нефтяной эквивалент ориентируются в долгосрочных контрактах на газ. До недавнего времени, когда нефть была сравнительно дешевой, средний ценник в таких контрактах составлял 200-270 долларов за тысячу кубов. Нефть по 85 - это газ уже по 300-350 долларов, а если котировки вырастут до 100, за газ по контрактам придется платить не меньше 400 долларов за тысячу кубов. Биржевая торговля газом реагирует на нефтяные котировки не так сильно, но она учитывает ценники контрактов на газ. Так, если газ по контракту подорожает до 400 долларов, то на бирже может быть цена до 800 долларов", - пояснил нам Корольчук.

Украина покупает газ по спотовым (то есть биржевым) ценам. Впрочем, с начала войны импорт газа идет не очень активно, в основном рассчитываем на собственную добычу, хотя еще 1,5 млрд кубов в этом году придется закачать, отметил Кущ.

Подорожание газа может потянуть за собой также рост цен на электроэнергию в Европе.

"В целом подорожание энергетических товаров - газа, электроэнергии, угля - может разогнать темпы инфляции", — отметил Корольук.

Украине, чья энергосистема объединена с европейской и куда время от времени идет импорт из Европы, придется снова пересматривать верхние прайс-кэпы на электроэнергию. В последний раз их повысили совсем недавно, и главным аргументом были как раз поставки из ЕС, которые в старые ограничения по ценам не помещались. Но рост верхней ценовой планки — это возможность для поставщиков поднять тарифы для бизнеса, что может сильно ударить по отечественным производителям. Например, в Ассоциации птицеводов, призывая правительство не повышать прайс-кэпы на электроэнергию, заявляли, что доля электричества в себестоимости продукции птицеводства составляет 10-12%, а по некоторым видам - до 30%. Причем себестоимость растет на каждом этапе производства. Это значит, что готовая продукция может дорожать в геометрической прогрессии.

Но главный риск для Украины сейчас — ускорение динамики подорожания топлива. Напомним: с 1 июля вернули все довоенные налоги (НДС и акциз) на бензин, дизель и газ, и за месяц ценники на АЗС, по данным агентства "А-95", уже выросли на 4 гривны за литр. Причем это только начало, так как сыграл пока только НДС, который платит конечный покупатель. А акцизы по-новому платят только за отдельные партии, так как, готовясь к налоговым нововведениям, трейдеры буквально залили рынок топливом. И эти запасы не закончились до сих пор, хотя уже и подходят к концу. В общей сложности в результате возврата налогов рост цен на бензин и дизель составит 8-11 гривен за литр, на газ - до 3 гривен. Но это без учета нефтяного фактора.

Между тем он уже начал влиять на оптовые цены на топливо.

По данным "А-95", с 28 июля по 4 августа стоимость оптовых партий бензина и дизеля увеличилась на 2,25-2,5 гривен за литр, до 47 гривен. И эта наценка уже скоро может отразиться на стелах АЗС.

"Может быть дополнительное подорожание топлива примерно до 3 гривен за литре", - говорит Корольчук. То есть вместо 8-11 гривен бензин и дизель подорожают уже на 11-14 гривен за литр.

"Нефть по 85 — это 55 гривен за литр бензина на украинских АЗС, по 87 - 57 гривен, по 90 - по 60 гривен", — говорит Дмитрий Леушкин. По его словам, если нефть подорожает до 90 долларов в августе, то бензин и дизель по 60 на наших заправках появятся к середине сентября.

"Рост цен на топливо - это драйвер подорожания многих товаров и услуг", — отмечает Шевчишин.

"Подорожают транспортировка автотранспортом и железнодорожные перевозки. Доля логистической составляющей в стоимости товаров варьируется от 10 до 40%, а это значит, что будет дорожать в буквальном смысле все. Что, конечно же, добавит пару процентов к инфляции. Если нефть подорожает больше, чем до 90 долларов, то удар будет еще сильнее", — подытожил Алексей Кущ.