В России пытаются заблокировать поставки своей нефти для снабжения ВСУ.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

В публикации говорится, что "Газпром нефть" потребовала от покупателей своего топлива раскрыть все компании, которым в дальнейшем оно перепродается.

По данным издания, это связано с сообщениями о сером экспорте российского бензина. Вероятно, имеются ввиду сообщения, что украинские танки могут заправляться топливом, полученным из российской нефти.

Россияне требуют использовать купленный у них товар только на внутреннем рынке и не продавать его странам, против которых они ввели санкции или признали международные санкции. "Коммерсант" в качестве примера приводит две такие страны: КНДР и Украина.

Информация о покупателях интересует в период с 1 мая по 21 июля, говорится в материале. В противном случае РФ угрожает перекрыть отгрузку топлива.

Ранее мы писали, что Западу сложно отслеживать соблюдение санкций, направленных против торговли российской нефтью.

По данным западных СМИ, ценовой потолок на российскую нефть масштабно нарушается, нефть продают в обход санкций.