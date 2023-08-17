Утром РФ ударила по Днепропетровщине. Без света остались 10 тысяч человек
Утром 17 августа силы РФ ударили ракетами по Новомосковскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обошлось без жертв. В результате атаки без света остались 10 тысяч человек в двух населенных пунктах.
Другие последствия уточняются.
Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.
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