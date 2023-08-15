Рано утром 15 августа во время ракетной атаки был прилет по промышленному предприятию в Днепре.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Удар был нанесен в 04.20. В результат пострадали два человека. 59-летняя женщина получила легкие ранения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Начался пожар на площади 800 кв м, который сейчас локализовали.

Всего над областью ночью сбили семь крылатых ракет Х-101/555.

Напомним, что также этой ночью об ударах сообщили во Львове, Луцке, Черкасской области.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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