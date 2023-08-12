В больнице Днепра после операции погиб ребёнок. Еще у нескольких человек после хирургических вмешательств отмечается ухудшение состояния.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, в одной из больниц Днепра были проведены оперативные вмешательства четверым взрослым и пятерым детям от 3 до 17 лет, после чего в послеоперационный период у нескольких пациентов были выявлены ухудшение самочувствия и жизнеугрожающее состояние организма.

Утром 12 августа в реанимационном отделении скончался 11-летний мальчик. Выяснилось, что пациентам вводился препарат, номер партии которого был установлен в ходе следствия. На данный момент в больничной сети области остановлено его использование.

"При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры Днепра начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетних детей", - сообщают в прокуратуре.

Тем временем в пресс-службе Министерства охраны здоровья заявили, что известно об 11 пострадавших: 5 взрослых и 6 детях.

"В настоящее время пятеро детей переведены в Днепропетровскую областную клиническую больницу. Их состояние - средней тяжести", - отмечается в сообщении министерства.

Пятеро взрослых пациентов переведены в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.

Отмечается, что у пострадавших тяжелая побочная реакция на медпрепараты, применявшиеся при проведении оперативных вмешательств. По предварительной информации, речь идет о препаратах для внутривенного наркоза.

Установлено, что медпрепараты больница закупила самостоятельно, а не получила путем централизованных закупок.

Департаментом здравоохранения Днепропетровской областной военной администрации создана комиссия по проверке оказания медицинской помощи в больнице. В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трёх лет.

Ранее после удара по Константиновке в больнице умерла 12-летняя девочка.

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