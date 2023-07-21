В сети появилось видео, как в Молдове хирург отказал россиянке в операции со словами: "Я русских не оперирую. Это враги".

"Мне хочется вытащить Калашников и расстрелять вас. Вы для меня враги сразу", - заявил медик.

На вопрос женщины, почему он так относится к россиянам, он ответил: "Езжайте в Украину и скажите, что вы русская".

Также он отметил, что является румыном.

Женщина сказала, что родилась в Молдове и живет там всю жизнь. Ее гражданство не уточняется.

Напомним, на пляже в оккупированном Севастополе мужчина послал отдыхающих россиян по известному маршруту.

Война в Украине идет уже 513-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 512-го, дня войны в материале "Третий удар по югу, Украина ввела "морскую блокаду" РФ, что будет с "Вагнером" в Беларуси". В ночь на 20 июля Россия нанесла новый, третий по счету массированный удар по югу Украины, от которого наиболее пострадали Одесса и Николаев. Под ударом оказались порты, причалы и торговые сети. В РФ атаки называют "ударами возмездия" за недавний подрыв Крымского моста.

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