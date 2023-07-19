В сети появилось видео, на котором на пляже в оккупированном Севастополе мужчина кричит: "На х@й отсюда россияне, на х@й Россия, на х@й!".

На другом видео видно, что мужчина уходит с пляжа.

В российских пабликах требуют его найти и наказать.

Напомним, 17 июля снова был атакован Крымский мост. На мосту ночью было два взрыва и повреждены два пролета.

А сегодня российские телеграм-каналы писали, что недалеко от села Алексеевка в Кировском районе Крыма, где расположен военный полигон, горит склад боеприпасов.

Война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 510-го дня войны в материале "Атака на порты, какие планы у РФ под Купянском, будущее "Вагнера", арестуют ли Путина в ЮАР". Все чаще поступает информация из-под Купянска Харьковской области, где, по данным ВСУ, россияне сконцентрировали группировку в 100 тысяч человек. Еще одна важная тема дня - расформирование ЧВК Пригожина и перемещение "вагнеровцев" в Беларусь. Эти и другие темы мы проанализировали в статье.

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