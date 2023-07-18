В Херсонской области перед российским КПП на границе с Крымом образовалась огромная пробка.

Видео колонны автомобилей, уходящей в бесконечность, публикуют российские СМИ.

После подрыва Крымского моста люди поехали на полуостров в объезд через сухопутный коридор на захваченных территориях материковой Украины.

По их словам, они стоят в очереди с утра, но она почти не двигается.

При въезде на Крымский мост со стороны РФ также образовалась. Сотни машин ждут возможности проехать по открывшейся после взрыва полосе реверсивного движения.

Ранее мы сообщали, что рядом с поврежденной частью Крымского моста построят временный мост длиной 250 метров.

Также мы приводили заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – в ноябре.

Между тем после подрыва Крымского моста практически сразу образовались огромные пробки на дорогах в Мариуполь и в Херсонскую область. 17 июля, в день подрыва, пробка достигла в длину более 10 километров и стремительно росла. На выезд из Крыма в Херсонскую область также появилась пробка.