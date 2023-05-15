В Одессе погибли два четырехлетних ребенка. Правоохранители подозревают, что в их гибели виноват детский врач, который ненадлежащим образом исполнял свои обязанности.

Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах.

"Трагедия случилась вчера ночью. В 03:45 в Одесское управление полиции позвонил сотрудник скорой помощи и сообщил, что он констатировал смерть четырехлетнего ребенка Ткаченко Кирилла 2018 года рождения. Спустя семь часов погибла еще сестра Кирилла Кира, также 2018 года рождения. Дети были двойняшками", - рассказал источник.

По его словам, следствие установило, что за день до этого мать погибших детей Елена Ткаченко купила на рынке "Привоз" овощи и вечером покормила ими своих детей, после чего у тех заболели животы и началась рвота.

"Это семья переселенцев из Херсона. Утром 13 мая мать детей решила вызвать на дом детского врача, на сайте ОLX нашла объявление женщины по имени Анна, которая в этот же день примерно в 13:00 пришла осмотреть детей и сделала укол препарата "Церукал", доза которого была вычислена исходя из массы тела каждого ребенка. После укола рвота прекратилась, однако еду дети так и не употребляли, а пили только очищенную негазированную воду. Уже ночью мальчик попросил маму помочь ему пойти в туалет. Когда женщина увидела, что ребенок очень слаб и двигается с большими усилиями, то вызвала скорую помощь, которую ожидала в течение 5-7 минут, держа сына на руках. За несколько минут до приезда медицинских работников ребенок перестал дышать. Работники скорой помощи пытались провести реанимационные мероприятия, однако мальчик к тому времени уже был мертвым. В свою очередь дочку Татьяны доставили в Одесскую областную детскую клиническую больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом", в тяжелом состоянии, где она также умерла", - сообщил источник.

На данный момент открыто уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения, что повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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