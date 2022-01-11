После посещения аквапарка в Хмельницкой области массово отравились дети. Всего ингаляционное отравление хлором выявили у 16 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

В ЦОЗ заявили, что всего 50 жителей пгт Турбов (Винницкая область) посетили развлекательный комплекс в в пгт Летичев (Хмельницкая область), где находился аквапарк. Среди них было 34 ребенка в возрасте от двух до семи лет.

После посещения аквапарка у 16 ​​детей появились проявления острого отравления - слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести. Всем предоставили медицинскую помощь. 13 из пострадавших в госпитализации не нуждались, трое находятся в педиатрическом отделении и отделениях анестезиологии и интенсивной терапии.

Предварительной причиной отравления специалисты Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней назвали превышение разрешенного времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции. В ЦОЗ добавили, что дети находились в аквапарке восемь часов - с 08:30 до 16:30.

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