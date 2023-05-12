Появление "некорректных" приемов от врачей в системе Helsi является записями о вакцинации или в нее были внесены ошибочные данные.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Helsi.

Представители информационной системы Helsi прокомментировали жалобы пользователей на появление в аккаунтах визитов к врачам, которых они не посещали.

"То, что вы видите "некорректные" приемы от врачей – это результат работы прозрачной системы, в которой пациент контролирует свои медицинские данные, а именно видит все записи о себе. Но часто после проверки с технической поддержкой или семейным врачом, большинство "некорректных" записей - это приемы, во время которых была внесена вакцинация", - говорится в сообщении.

Если запись о визите действительно была ошибочной, то по фамилии врача и указанному медучреждению можно к ним обратиться за объяснением или написать в службу поддержки Helsi.

В медсервисе подчеркнули, что к персональным данным пациента имеют доступ только сам пациент и врач.

Напомним, пользователи медицинского сервиса Helsi начали массово жаловаться на появление в их аккаунтах записей к врачам, которых в реальности не было.

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