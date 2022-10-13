Врачи напомнили о мерах предосторожности употребления диких грибов. Фото: ЦГЗ

По оперативным сообщениям от областных Центров контроля и профилактики болезней наблюдается рост отравлений дикорастущими грибами как среди взрослых так и среди детей.

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Украины на официальной странице в Фейсбук.

В ЦОЗ пишут, что согласно информации Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в Черкасской области зарегистрировали случай отравления дикорастущими грибами.

Отравились двое детей (11 лет). Отравление произошло после употребления собственноручно приготовленных на костре дикорастущих грибов "зонтиков", которые дети собрали в лесу.

Первые симптомы отравления проявились на следующий день после употребления: тошнота, рвота, боли в животе, головные боли. Детей сразу же госпитализировали в местное учреждение здравоохранения, откуда впоследствии перевели в областную детскую больницу. Дети получили лечение, сообразное состоянию средней тяжести.

"Обратим внимание родителей и взрослых — знайте и помните правила сбора и потребления дикорастущих грибов и доносите их до своих детей, чтобы избежать отравлений и страшных последствий для здоровья и жизни!" - пишут медики.

"Напоминаем, что употребление дикорастущих грибов или блюд из них может быть опасно для здоровья и даже жизни!" - пишут врачи ЦОЗ и далее публикуют следующие признаки отравления грибами, которые могут проявиться как через 30 минут после потребления, так и в течение нескольких дней:

  • тошнота;
  • рвота;
  • резкая боль в животе;
  • диарея;
  • головокружение;
  • повышение температуры тела;
  • снижение пульса;
  • удушье;
  • судороги;
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
  • бред, появление галлюцинаций.

"При наличии приведенных выше симптомов немедленно обращайтесь к своему семейному врачу или к службам экстренной медицинской помощи. Не занимайтесь самолечением – это опасно для жизни!" - напоминают врачи.

В Центре гражданского здоровья Украины сообщили о том, что наблюдается рост отравлений дикорастущими грибами как среди взрослых так и среди детей

Врачи напомнили о мерах предосторожности употребления диких грибов

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