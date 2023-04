В барселонском госпитале Vall d'Hebron провели первую в мире роботизированную трансплантацию легких.

Об этом сообщает информационный портал El National Cat.

Кроме того, что в Vall d'Hebron была проведена первая в мире полностью роботизированная трансплантация легких, во время нее был создан новый метод доступа для удаления пораженного легкого. Этот метод гораздо менее инвазивный, чем тот, который использовали до сих пор.

Новаторская операция была проведена 65-летнему мужчине, которому потребовалась пересадка легкого из-за легочного фиброза. Ему сделали 8-сантиметровый разрез чуть выше диафрагмы. Через него извлекли одно легкое, а затем ввели другое.

Для этого использовали робота-хирурга "да Винчи". Сделав вышеупомянутый разрез, этот аппарат ввел свои четыре "руки" через небольшие разрезы (отверстия шириной от 8 до 12 миллиметров) в различных точках на груди пациента. Далее этими руками управляют врачи, которые таким образом могут воздействовать на органы внутри тела.

В больнице обнародовали фрагменты видео с трансплантации.

#Breakthrough: #VallHebron hospital achieves the first fully robotic lung transplant with a new access route: the new technique has allowed replacing the traditional 30-centimetre incision in the thorax with small incisions of just a few centimetres



More: https://t.co/wGjRe8mbKC pic.twitter.com/PmNH2Aad2T