Направление Лимана-Боровой - еще один динамичный участок фронта, который с недавних пор пришел в движение.

Украинские военные уже заявляли, что там сосредоточены крупные резервы РФ. А военные телеграм-каналы с зимы фиксируют регулярное продвижение российских войск после того, как они перешли реку Жеребец - ключевую линию обороны ВСУ.

Deep State сообщает, что за минувшие сутки россияне прошли вперед в Ямполовке на левом берегу реки. Украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что Ямполовка начала проседать, после чего россияне могут атаковать Торское на восточных подступах к Лиману.

Севернее - в направлении Боровой - российские войска завязали бои за села Новое и Новомихайловка на правом берегу Жеребца. Об этом пишут российские паблики. Судя по украинским картам, фронт к ним действительно уже приблизился вплотную.

"Ситуация постепенно становится тяжелее, противник пытается с флангов охватить населенный пункт Новое и занять господствующие высоты", - пишет "Мучной".

Стратегическая задача РФ на лимано-боровском направлении, как мы уже писали, - занятие всего левого берега реки Оскол в Харьковской области, а также левого берега Северского Донца в Донецкой области, включая Лиман.

При этом до самих Лимана и Боровой россиянам еще осталось пройти большое по меркам нынешней войны расстояние - десять километров.

Напомним, по данным Deep State, армия РФ продвинулась под Покровском и Торецком, а также в сторону Днепропетровской области в районе Котляровки.