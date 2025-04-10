Российские войска продвинулись в районе трассы Курахово - Запорожье. Об этом свидетельствует карта военного телеграм-канала Deep State.

Они вышли на эту дорогу западнее Константинополя со стороны Разлива. Дорога вошла в "серую зону".

Также армия РФ продвинулась южнее Богатыря в Раздольном.

На Покровском направлении россияне продвинулись в Надиевке у границ Днепропетровской области.

Ранее российские войска продвинулись в городе Часов Яр и в Новолюбовке на Лиманском направлении. При этом ВСУ оттеснили российские войска из части села Шевченко к югу от Покровска.

Война в Украине идет 1142-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ развивает наступление на Лиманско-Оскольском фронте в Харьковской и в Луганской областях. DeepState показывает, что россияне продвинулась в Екатериновке и наступают в сторону Боровой. Также РФ продвинулась около Архангельского (восточнее Покровска). ВСУ отбили часть позиций в районе Котлино на Покровском направлении.

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