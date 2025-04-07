Российские войска продвинулись к югу от Покровска в Лысовке Донецкой области.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Также армия РФ расширила зону вокруг села Разлив под Курахово.

Оттуда российские войска могут начать штурм села Богатырь и одновременно выйти к западу от Константинополя, чтобы его блокировать, пишет украинский боец с позывным Мучной.

Кроме того, россияне продвинулись к северу от Купянска (в районе Западного).

Также Deep State подтверждает заявления украинских военных о тяжелой ситуации под Лиманом. Россияне продвигаются на этом участке.

Обостряется ситуация в районе Новое-Екатериновка-Невское, у россиян там преимущество. Они продвинулись в районе Невского и Нового, а на Екатериновку оказывается постоянное давление.

"К сожалению, ситуация складывается на данном отрезке для Сил обороны не лучшим образом. Неэффективное использование ресурсов бригады, которая держит зону ответственности, плохая ситуационная осведомленность и преимущество РФ в дронах и возможностях поражения дают о себе знать", - пишет паблик.

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что Россия скопила под Лиманом в Донецкой области в 10 раз больше солдат, чем Украина.