Украинский военный телеграм-канал Deep State подтверждает, что россияне захватили большую часть села Разлив в Донецкой области к юго-западу от Курахово, о чем накануне сообщали украинские военные.

Также россияне продвинулись к северу от Купянска Харьковской области и двигаются в сторону трассы около Пантелеймоновки, что юго-западнее Нью-Йорка.

Напомним, украинский обозреватель Богдан Мирошников заявил об угрозе мешка, в который могут попасть из-за прорыва в Разлив украинские гарнизоны в Константинополе и под Андреевкой.

Война в Украине идет 1133-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в Курской области. Украинский паблик Deep State подтвердил частичную потерю для ВСУ села Гоголевка и других территорий по направлению к границе со стороны Суджи. Продолжаются атаки РФ в Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.