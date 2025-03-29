В Курской области войска РФ продвигаются в районе Гоголевки, а также в целом по направлению к границе со стороны Суджи.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

На карте отображено, что Вооруженные силы Украины частично утратили контроль над Гоголевкой (россияне утверждают, что взяли ее полностью).

"Серая зона" протянулась практически до КПП "Суджа" на границе, хотя сам пропускной пункт помечен как подконтрольный Украине. Напомним, российские паблики уже показывали фото оттуда с флагом РФ.

Кроме того россияне продвинулись в районе Гуево, которое, судя по начертанию карты, хотят обойти с запада.

В Донецкой области россияне продвинулись в поселке Надиевка на Покровском направлении и в Разливе - на Новопавловском.

Также минобороны РФ заявляет о захвате села Щербаки в Запорожской области.

Украина этого не подтверждала. По карте паблика Deep State село наполовину в серой зоне.

Ранее РФ утверждала, что захватила соседние Малые Щербаки, украинские источники подтверждали только заход в село.

Война в Украине идет 1130-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 марта 2025 года в обновляемом онлайне.