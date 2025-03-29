Россияне готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и укрепить переговорную позицию Кремля на переговорах о прекращении огня.

Об этом пишет AP со ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков.

По их данным, Кремль планирует провести весной многоцелевое наступление по линии фронта протяженностью 1000 километров.

Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на информацию разведки, заявил, что РФ готовится к новым наступлениям на северо-востоке страны - в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

Украинские военные командиры заявили, что Россия недавно усилила атаки, чтобы улучшить свои тактические позиции перед ожидаемым более масштабным наступлением.

"Они готовят наступательные действия на фронте, которые должны продлиться от шести до девяти месяцев, почти весь 2025 год", - сказал украинский военный аналитик Алексей Гетьман.

О том какая ситуация в настоящее время на фронте мы подробно анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1130-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 марта 2025 года в обновляемом онлайне.