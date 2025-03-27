Россия готовится к новому наступлению в ближайшие два месяца. В частности, на севере - в Сумской и Харьковской областях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro.

По его словам, Владимир Путин в настоящий момент пытается выиграть время (ведя переговоры с США - Ред.) и готовится к весеннему наступлению.

"Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Путин готовит новое наступление, в частности в Сумской и Харьковской областях. Он хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но мы помешали ему это сделать благодаря нашему вмешательству в Курске. Вот почему ему сегодня нужно время", - заявил президент Украины.

Ранее в интервью Eurovision News Владимир Зеленский заявил, что согласился на прекращение огня, чтобы показать, что Россия не хочет завершения войны.

В том же интервью, в контексте вопроса, "чего боится Путин", украинский президент заявил, что "Путин скоро умрет и его безопасная и неудачная историческая жизнь закончится".