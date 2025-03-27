Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласился на прекращение огня, чтобы показать, что Россия не хочет завершения войны.

Об этом он заявил в интервью Eurovision News.

"Ближний Восток, который всегда рассказывал мне тет-а-тет, в других разговорах, что Путин готов к прекращению огня, к безусловному. Что это Украина не хочет окончания войны, Украина не хочет мира. То есть там российская пропаганда поработала очень сильно. И я такими шагами ясно показал, что мы готовы к прекращению огня, но вы сейчас увидите, что Путин не готов", - заявил Зеленский.

Напомним, президент Украины согласился на прекращение огня (хотя ранее и выступал против этого) после ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и остановки американской помощи. В обмен на согласие Киева на 30-дневное перемирие США возобновили поставки оружия и предоставление развединформации.

Война в Украине идет 1128-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 марта 2025 года в обновляемом онлайне.