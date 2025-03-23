Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф снова заявил, что глава РФ Владимир Путин не планирует нападать на Европу. А также дал понять, что РФ не имеет претензий на контроль всей территории Украины.

Так Уиткофф ответил на вопрос ведущей телеканала Fox News, не пойдёт ли Россия дальше, если "отдать" ей украинские территории.

Как считает Уиткофф, среди требований Кремля "в значительной степени речь идёт о тех пяти регионах, и это есть в его (Путина - Ред.) речах".

"В самой России существует мнение, что это российские территории, что в этих регионах проводились референдумы, которые оправдывают такие действия", – сказал представитель Трампа.

При этом Уиткофф не видит у Путина "желания захватить всю Европу". И напоминает, что сейчас почти все её страны входят в военный блок НАТО.

"Это совершенно иная ситуация, чем во время Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны не было НАТО. Сейчас там есть страны, которые вооружены. Я воспринимаю его слова именно в этом смысле, и, как мне кажется, европейцы тоже начинают приходить к этому выводу", – сказал Уиткофф.

Представитель президента США назвал перспективы расширения российско-украинского конфликта на Европу "академическим вопросом" и призвал озаботиться тем, чтобы "остановить убийства, прекратить бойню", что сейчас происходит в Украине.

Ранее мы публиковали полное интервью Стива Уиткоффа журналисту Такеру Карлсону, где представитель Трампа позитивно высказывался о Путине, допуская, что Киев поступится Москве территориями, и заявил, что Кремль не планировал воевать ни с Украиной, ни с Европой.

"Хотя я считаю, что мы должны достичь справедливого соглашения по Украине, мы не можем позволить этой стране втянуть нас в третью мировую войну. И это не моя политика, это политика президента Трампа", – заявил Уиткофф.

Напомним, Уиткофф подтвердил, что провёл длительный разговор с Путиным.