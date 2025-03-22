В интервью спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа журналисту Такеру Карлсону обращает на себя внимание два его заявления.

Первое - центральным вопросом переговоров является признание Украиной и мировым сообществом захваченных россиянами украинских территорий. То есть то, что требует Россия.

Второе - хотя вступление Украины в НАТО уже практически снято с повестки дня, однако может обсуждаться вопрос предоставления Украине гарантий безопасности аналогичных 5-й статье НАТО (то есть, обязательство членов Альянса вступить в войну в случае нападения на Украину).

А именно об этом в последнее время все время говорит президент Украины Владимир Зеленский, а недавно с таким предложением выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Не исключено, что эти два момента находятся между собой во взаимосвязи.

Если их сопоставить друг с другом, то получается следующая конструкция: США готовы рассматривать предоставление Украине гарантий безопасности, однако в обмен на то, что Киев признает российский статус захваченных территорий и, через мирный договор с РФ, зафиксирует новые границы как международно признанные.

Повторимся, прямых таких заявлений ни президент СШФ Дональд Трамп, ни Уиткофф не делали. Это лишь предположение.

Но, с точки зрения американцев, определенная логика в связке этих двух вопросов есть.

США вряд ли готовы давать гарантии безопасности, подразумевающие вступление в войну на стороне государства, имеющего не закрытый территориальный спор с соседней страной, которая, к тому же, является крупнейшей ядерной державой. Но если этот территориальный спор будет урегулирован по обоюдному согласию, то вопрос предоставления гарантий уже не выглядит совершенно невозможным.

Правда, тут есть две проблемы.

Первая - украинские власти уже многократно категорически заявляли, что официальное признание российского статуса захваченных территорий для них абсолютно не приемлемо.

Вторая - открытым остаётся вопрос поддержит ли Россия идею, чтобы Украина получила фактические права члена НАТО, пусть даже формально в Альянс и не вступая.

Но, если на чашу весов будет положено то, что каждая из сторон, в обмен на уступки по этим моментам, получит то, что она уже давно требует, то какова будет реакция - неизвестно.

В любом случае, это вопрос компромиссов и переговоров. Очень трудных переговоров с риском их срыва в любой момент.

Напомним, в ходе интервью Уиткофф также заявил, что Владимир Зеленский согласился на выборы и то, что лидер РФ Владимир Путин молился за президента США Дональда Трампа.