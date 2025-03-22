Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф дал интервью журналисту Такеру Краслону.

Диплома рассказал, что в ходе переговоров обсуждается вопрос признания российского статуса захваченных территорий Украины; президент Украины Владимир Зеленский согласился на выборы; Владимир Путин молился за президента США Дональда Трампа.

Приводим главные заявления по Украине и России.

1. Главный вопрос конфликта и переговоров о его завершении - статус украинских регионов, об аннексии которых объявила Россия, а также международное признание их частью РФ.

"Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона, включая Донбасс и Крым. Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", - сказал Уиткофф.

Он добавил, что США ведут "очень позитивное" обсуждение с Россией по данному вопросу. По словам Уиткоффа, эти территории "де-факто" уже находятся под контролем России, но главным вопросом остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".

2. Руководство Украины согласилось с необходимостью проведения выборов президента.

3. Зеленский и Ермак почти признали, что Украина не станет членом НАТО.

4. Договор о прекращении огня в Чёрном море может начать действовать уже на следующей неделе.

5. "Называть последние переговоры Трампа и Путина неудачными — это абсурд".

6. "Украинские войска окружены в Курске — это факт".

7. "Россия 100% не планирует атаковать страны Европы".

8. Трамп и Путин могут встретиться в ближайшие месяцы.

9. "Он мне понравился. Я думаю, он был откровенен со мной", - заявил Уиткофф о встрече с Путиным.

10. Уиткофф рассказал о том, что Путин сказал ему, что пошел молиться в церковь после покушения на Трампа летом прошлого года.

"Он рассказал мне историю, что когда в президента стреляли, он пошел в местную церковь, встретился со своим священником и помолился за президента (за Трампа - Ред.). Не потому, что он был президентом США или мог стать президентом США, а потому, что у них была дружба и он молился как за своего друга. Можете ли вы представить, каково это — сидеть там и слушать такие рассказы? Я пришел домой, передал это сообщение нашему президенту и доставил его портрет (портрет Трампа - Ред.), который нарисовал русский художник. Он был явно тронут", - сказал Уиткофф.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что его звонки лидеру РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому были "двумя очень хорошими разговорами".

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии, но отметил, что конкретики пока нет.