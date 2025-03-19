Спикер Кремля Дмитрий Песков "не исключил" встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии, но отметил, что конкретики пока нет.

Об этом Песков сказал в интервью российским изданиям.

"Такой вариант нельзя исключать. Но конкретики по этому вопросу пока нет", - сообщил спикер Кремля, комментируя возможность проведения встречи лидеров двух стран в Саудовской Аравии.

На вопрос о том, обсуждалась ли их личная встреча во время телефонных переговоров, Песков ответил отрицательно: "Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая встреча может состояться в перспективе".

Ранее о возможности встречи Трампа и Путина именно в Саудовской Аравии говорил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

Напомним, накануне Трамп созвонился с Путиным. Подробности их разговора и главные выводы из диалога двух политиков мы публиковали в отдельном материале.

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