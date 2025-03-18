Сегодня свой второй телефонный разговор провели президенты Соединенных Штатов и России Дональд Трамп и Владимир Путин. Они общались два с половиной часа, что стало самым длительным разговором в истории звонков президентов США и РФ.

Заявление Белого дома

Официальный сайт Белого дома опубликовал полный текст заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт о разговоре президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня президент Трамп и президент Путин обсудили необходимость мира и прекращения огня в войне в Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Кровь и ресурсы, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше направить на нужды их народов.

Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был быть прекращён уже давно при наличии искренних и добросовестных мирных усилий. Лидеры договорились, что движение к миру начнётся с соглашения о прекращении огня в сфере энергетики и инфраструктуры, а также с технических переговоров о реализации морского перемирия в Чёрном море, полном прекращении огня и установлении постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке.

Лидеры также обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они дополнительно затронули вопрос о необходимости прекращения распространения стратегических вооружений и намерены взаимодействовать с другими сторонами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер. Оба лидера выразили общее мнение, что Иран никогда не должен получить возможность уничтожить Израиль.

Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между США и Россией имеет огромный потенциал. Это включает крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира", - говорится в пресс-релизе.

Президент США Дональд Трамп также оценил телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Комментарий появился в Truth Social, которая принадлежит Трампу.

"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, при том понимании, что мы будем быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня и в конечном итоге КОНЕЦ этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом! Были обсуждены многие элементы договора о мире, в том числе тот факт, что погибают тысячи солдат, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс теперь в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества выполним свою работу!" - сказано в публикации.

Заявление Кремля

В Кремле также опубликовали полный текст заявления после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь.

Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.

В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершённые украинскими боевиками против гражданского населения Курской области.

Подчёркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

В связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окружённым в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.

Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договорённости.

Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлён обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях.

Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы.

Владимир Путин и Дональд Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта.

Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсуждён ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам", - говорится в пресс-релизе.

Что это значит?

1. О главном вопросе - перемирия на 30 дней - никаких новостей пока нет. Кремль повторил прежние условия Путина (прекращение мобилизации и иностранной военной помощи). Белый дом заявил, что переговоры о прекращении огня "немедленно начнутся" в одной из стран на Ближнем Востоке. То ли насчет перемирия еще не пришли к договоренностям, то ли уже пришли, но их решено пока не озвучивать.

2. Самый важный (и по сути единственный публичный) практический итог разговора - готовность Путина пойти на взаимное прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры. В Кремле заявили, что президент РФ поддержал соответствующую идею Трампа. При этом, напомним, изначально это то, что хотел предложить Киев американцам на встрече в Эр-Рияде, но в итоге после переговоров с представителями Трампа согласился на большее: полное прекращение огня на 30 дней. Почему Путин и Трамп решили вернуться к идее моратория на удары по инфраструктуре? Вероятно, чтобы показать, что тупика в переговорах нет и есть некий результат. Возможно, Путин что-либо получит взамен от Трампа, но это пока неясно. Перерыв в ударах на 30 дней по украинской энергоинфраструктуре в общем-то для РФ не критичный: массированные российские ракетные атаки по украинской энергетике происходят примерно раз в месяц. Точечные - гораздо чаще. Но и Украина регулярно бьет по НПЗ и другим объектам, нанося РФ существенный ущерб. То есть тут РФ сильно не теряет.

Правда, идею моратория ещё должна поддержать Украина. Как писалось выше, ранее Зеленский именно такую идею и выдвигал. Поэтому маловероятно, что он ее сейчас отвергнет, хотя и такого варианта исключать полностью нельзя: Банковая может попытаться выставить свои, встречные условия.

3. Итого: судя по опубликованным текстам, пока прорыва в переговорах о мире нет (либо есть, но он не озвучивается), однако и однозначного тупика нет. Договорились постепенно продвигаться дальше.

4. В целом релизы Кремля и Белого дома выдержаны в очень благожелательном по отношению друг другу тоне с демонстрацией готовности восстанавливать отношения и даже провести хоккейный матч американцев и россиян (что, к слову, станет фактическим прорывом спортивной блокады РФ, установленной после 2022 года). Приведет ли такой настрой к ускорению переговоров о мире в Украине, покажут ближайшие недели.

5. Из разговора, вероятно, немало осталось за рамками официальных сообщений. Вряд ли Путин с Трампом 2,5 часа говорили только о хоккее, ударах по инфраструктуре и Иране с Израилем.

Подробнее о разговоре Трампа и Путина мы рассказывали в нашем итоговом материале.