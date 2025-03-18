Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина стал самым продолжительным в истории телефонных переговоров президентов России и США.

Об этом пишет агентство Reuters.

По информации агентства, диалог двух президентов длился около 2,5 часов.

Телеканал CNN со ссылкой на российский источник, знакомый с ходом беседы, пишет, что разговор Трампа и Путина прошёл "очень хорошо",

Между тем в Белом доме сообщили, что администрация США в скором времени обнародует заявление по итогам телефонного разговора американского и российского лидеров.

Напомним, Трамп говорил, что очень ждёт разговора с Путиным. По его словам, многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, но многие ещё предстоит сделать.

Перед этим президент США анонсировал, что во время разговора с Путиным будут обсуждаться контроль территорий, судьба Запорожской атомной электростанции и "раздел активов" Украины.

Западные издания, описывая ожидания от разговора, сообщали, что Трамп обсудит с Путиным, что потеряет Украина.

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