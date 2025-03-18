"Президент США Дональд Трамп обсудит с Владимиром Путиным, что потеряет Украина" - такие ожидания от сегодняшнего разговора президентов рисует газета The New York Times.

В Украине опасаются, что Путин получит Одессу, пишет издание.

"Трамп дал понять, что его запланированный на вторник телефонный разговор с Путиным будет сосредоточен на том, какие земли и активы Россия сохранит за собой в случае прекращения огня с Украиной", - говорится в статье, комментируя вчерашне заявления президента США о "земле" и "разделе активов".

Издание полагает, что Россия "получит почти всю территорию, которую она контролирует" в Украине.

"Неясно, согласятся ли Украина или крупные европейские державы с тем, о чем могут договориться Трамп и Путин", - пишет издание.

При этом в Украине ожидания даже мрачнее. Помощники президента Владимира Зеленского "обеспокоены тем, что Трамп может удовлетворить другие желания Путина в отношении некоторых частей Украины, возможно, включая критически важный порт Одесса".

"Есть и другие признаки того, что Трамп готовится пойти на уступки Путину", - добавляет газета, указывая на выход США из международной следственной группы по военным преступлениям России.

Напомним, Трамп заявил, что очень ждёт разговора с Путиным. По его словам, многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, но многие ещё предстоит сделать.

Разговор запланирован сегодня, 18 марта на 17.00 по киевскому времени.