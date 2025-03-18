Президент США Дональд Трамп "терпеть не может" Украину. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Такой вывод этот чиновник сделал из ситуации, когда остановка помощи США совпала с успешным наступлением России в Курской области с фактической ликвидацией украинского плацдарма.

Источник уверен, что это не просто совпадение. По его мнению, россияне бы не пошли на прекращение огня, которое продвигает Трамп, без возврата своих территорий на Курщине. И что "американский президент пытался сделать Украину более сговорчивой, лишив ее возможных рычагов для переговоров, которые могли бы быть использованы для будущих территориальных обменов".

"Ясно то, что Трамп нас терпеть не может. И что за семь недель мы превратились из союзников в клиентов, и в основном с воображаемыми долгами", - заявил собеседник издания.

Отметим, что многие военные эксперты не усматривают связи между остановкой поставок оружия и отступлением ВСУ в Курской области. Украинские военные паблики сообщали, что предпосылки для краха были созданы еще в феврале, когда россияне нарушили логистику на Суджу.

Напомним, Трамп признал, что спор с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете был элементом давления на Украину.

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