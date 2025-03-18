Президент США Дональд Трамп заявил, что очень ждёт разговора с Владимиром Путиным. По его словам, многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, но многие ещё предстоит сделать.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать. Тысячи молодых солдат и другие люди погибают", - написал он.

Трамп пишет, что "еженедельно погибают 2500 солдат с обеих сторон".

Тем временем, российские СМИ пишут, что разговор запланирован сегодня, 18 марта на 17.00 по киевскому времени.

Ранее президент США анонсировал, что во время разговора с Путиным будут обсуждаться контроль территорий, судьба Запорожской атомной электростанции и "раздел активов" Украины.

Напомним, Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтон и Москва смогут достичь договоренности о мирном урегулировании в Украине.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но, чтобы перейти к его реализации, "Россия должна перестать выдвигать условия", отметил он.