Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал перемирие в Украине.

Соответствующий пост политик опубликовал в социальной сети Х.

Макрон сообщил, что после виртуальной встречи по Украине в субботу в Лондоне переговорил с президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Теперь мы должны вместе со всеми нашими партнерами двигаться вперед, чтобы представить конкретный мирный план. Мирный план, который обеспечивает надежные гарантии безопасности для Украины. Мирный план, который гарантирует прочный мир в Украине и Европе", - написал президент Франции.

"Оружие должно замолчать", - добавил Макрон.

В свою очередь Владимир Зеленский также прокомментировал телефонный разговор с Макроном.

"Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но, чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы тоже говорили с президентом Макроном", – заявил Зеленский.

Ранее Макрон заявил, что Россия должна принять предложение США и Украины о 30-дневном перемирии.

Напомним, Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтон и Москва смогут достичь договоренности о мирном урегулировании в Украине. Президент США добавил, что поговорит с Путиным во вторник утром.

Мы разбирались в отдельном материале, какой ответ даст Путин на предложение о перемирии.