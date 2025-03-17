Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал "красные линии" для Украины в вопросе перемирия с Россией.

Об этом парламентарий заявил в интервью службе новостей BBC News.

По его словам, у Киева есть "три очень твердые красные линии":

Территориальная целостность: "Это не подлежит обсуждению. Мы никогда не согласимся ни на какие территориальные уступки". Членство Украины в международных организациях, в частности в НАТО: "Путин не должен это решать". Обороноспособность: "Мы не можем согласиться на предложения Путина, на какие-то ограничения нашей обороноспособности".

Ранее аналогичные "красные линии" озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, ЕС и США в курсе обозначенных требований Украины, и это те "подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене".

О том, что происходит сейчас с переговорами по перемирию в Украине, мы подробно писали в отдельном материале.

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