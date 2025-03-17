На выходных прозвучало много заявлений с разных сторон касательно хода обсуждения предложения о прекращении огня в Украине на 30 дней, а также последующего широкого мирного соглашения о завершении войны.



Отметим главные тезисы по состоянию на сегодня.



1. По поводу позиции президента РФ Владимира Путина по-прежнему в медиа и экспертной среде преобладает мнение, что на перемирие он идти не хочет, а потому постарается сделать все, чтобы о нем не договорились. Основание делать такие выводы дает продолжающийся поток заявлений из Москвы (в частности, помощника президента Юрия Ушакова) о том, что перемирие нужно Украине и Западу, чтобы перевооружить ВСУ и дать Киеву передышку перед новой войной с РФ. В России высказывают на разных уровнях и другие аргументы против перемирия, которые мы подробно разбирали.



Однако стоит отметить, что сам Путин идею перемирия поддержал, а условия, которые он выставил, не выглядят совсем невыполнимыми или заведомо неприемлемыми. Если бы он назвал условием вывод украинских войск со всей территории четырех областей, то это можно было бы сразу трактовать как однозначный отказ. Но Путин пока озвучил (по крайней мере публично) только два условия: прекращение после начала перемирия поставок оружия Украине и мобилизации в ВСУ. Первое условие может выполнить Дональд Трамп, если захочет. Выполнение второго условия зависит от Киева, и пока реакция на него негативная. С другой стороны, принудительная мобилизация с бусификацией сейчас крайне непопулярна в украинском обществе. А если вступит в силу режим прекращения огня, то отпадет главный аргумент, почему ее нужно проводить: возмещать боевые потери действующей армии. Поэтому нельзя на 100% исключать, что после начала перемирия украинские власти отменят мобилизацию, особенно если на горизонте замаячат выборы.

Также стоит отметить, что американцы, в отличие от Киева и европейцев, не трактуют выставленные Путиным условия как форму отказа от перемирия, о чем в пятницу прямо заявил госсекретарь Марко Рубио, а вчера - спецпосланник Стивен Уиткофф. Наоборот: Вашингтон говорит о "прогрессе в переговорах" и о "сокращении дистанции в позициях с Москвой". То есть в США видят перспективу в продолжении диалога с РФ о прекращении огня. Завтра, например, Трамп намерен поговорить с Путиным.



В целом же, как мы уже писали, позиция Путина по поводу перемирия в конечном счете будет определяться ответом на три вопроса. Первый: что готов предложить Трамп в обмен на согласие Путина на прекращение огня и будет ли чем-то ему угрожать в случае отказа. Второй: считает ли Путин достижимыми обозначенные им ранее цели без приложения сверхусилий со стороны России (мобилизация, полный перевод экономики на военные рельсы, затягивание поясов населению и т.д.). Третий: если не считает, то готов ли он на такие сверхусилия.



2. Главной новостью последних дней стало начало обсуждения американцами с Украиной и Россией условий не только перемирия, но и мирного соглашения, которое должно быть заключено через некоторое время после прекращения огня.



В то же время его содержание пока еще очень непонятно. Из отрывочных заявлений Трампа, Рубио и Уолтца следует, что обсуждается несколько вопросов. Первый – нейтральный статус Украины и отказ НАТО от ее приема в Альянс. Второй – вопрос Запорожской АЭС и возможности ее эксплуатации Украиной. Третий – вопрос территорий. Тут конкретики совсем мало. Можно лишь предположить, что обсуждение касается возвращения Украине части захваченных территорий, либо передачи России части еще не захваченных территорий, либо побуждения Киева к официальному признанию российского статуса захваченных территорий. На последнее, в частности, несколько раз намекал Уолтц. Четвертый - вопрос, как сказал Трамп, "раздела активов". Что под этим понимается, точно неизвестно. Возможно, совместный контроль над ЗАЭС или судьба замороженных на Западе российских активов. Либо что-то ещё.

Это только те вопросы, о которых было сказано публично. Наверняка также идет дискуссия и насчет очень сложных тем миротворцев и гарантий безопасности для Украины. Напомним, свои войска в Украину после прекращения огня хотят послать Франция и Великобритания, но РФ категорически против. Также европейцы и украинские власти хотят, чтобы в гарантиях безопасности так или иначе поучаствовали США, однако Трамп пока против этого.

Впрочем, и по другим озвученным пунктам позиции сторон космически далеки друг от друга. Киев отказывается даже обсуждать возможность признания российского статуса захваченных территорий или передачу РФ каких-то новых (еще не захваченных) районов. Москва же неоднократно высказывалась категорически против передачи Украине даже части уже захваченных территорий.

Можно допустить, что РФ готова обсуждать совместную с украинским "Энергоатомом" эксплуатацию Запорожской АЭС без возвращения под контроль Украины Энергодара ("Росатом" является крупнейшим игроком на мировом рынке ядерной энергетики и заинтересован в урегулировании ситуации с ЗАЭС, чтобы не осложнять отношения с МАГАТЭ). Однако практическая реализация этого плана сопряжена с таким количеством проблем, что ее перспективы выглядят предельно туманными.



Наконец, что касается НАТО, то Украина не хочет официально объявлять нейтральный статус. А Москва ранее выставляла требование, чтобы отказ НАТО от приема Киева был зафиксирован решением саммита Альянса. Возражений от Трампа и его команды не поступало. Однако торпедировать идею могут многие европейские члены НАТО.



В общем, по всем озвученным пунктам потенциального мирного соглашения ситуация более чем проблемная. Тем более что у США по сути нет сильных рычагов, чтобы склонить обе воюющие стороны к принятию соглашения, которое их не устраивает. Новые санкции против РФ если и дадут эффект, то отложенный (и вообще неясно, готовы ли США предпринимать серьёзные меры давления на Москву, что может еще больше сблизить Россию и Китай). На Украину рычаги влияния у Вашингтона, конечно, есть. Но и они не столь мощные, чтобы заставить Киев идти на какие-то чрезвычайные уступки. Украинские власти уже давали понять, что будут воевать и без поддержки США, если потребуется.



3. В такой ситуации единственное, что сейчас реально сделать, – это прекратить огонь по линии фронта, а все остальные вопросы перенести на потом. Украина уже дала на это согласие. И нельзя исключать, что его может дать и Путин, если Трамп предложит ему что-то взамен: снятие санкций, прекращение поставок оружия Киеву и т.д.

Но даже процесс подготовки к перемирию будет очень непростым из-за необходимости согласования множества технических деталей, начиная от точной фиксации линии фронта, значительная часть которой - это "серая зона" с отсутствием у сторон прочного контроля над ней, и заканчивая проблемой контроля прекращения огня. Владимир Зеленский заявлял, что процесс переговоров о перемирии может занять месяц, а у Трампа говорили о "ближайших неделях". И в течение этого времени на любом из этапов обсуждения все может сорваться.



Но по крайней мере прекращение огня к Пасхе, которая выпадает на 20 апреля, пока остается вполне вероятным вариантом, если на то будет воля обеих воюющих сторон.



Ставки очень высоки. Срыв переговоров о прекращении огня может вызвать новую эскалацию с трудно прогнозируемыми последствиями вплоть до втягивания в войну НАТО, что чревато уже ядерным конфликтом, который никому не нужен. А потому есть шансы, что стороны договорятся. Хотя это и будет очень трудно.