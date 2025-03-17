Территориальные уступки, отказ от НАТО, сокращение ВСУ. В МИД назвали красные линии Украины на переговорах
Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига озвучил фундаментальные для Украины позиции, которые "не обсуждаются, которые нельзя затрагивать" на мирных переговорах.
Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".
"Первое - это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий.
Второе: ни одна страна не имеет права вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Или это Европейский союз, или это НАТО.
Третье: не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений по силе нашей армии, наших возможностей.
Россия должна быть привлечена к ответственности", - заявил Сибига.
По его словам, ЕС и США в курсе обозначенных требований Украины, и это те "подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене".
Также он добавил, что для Украины принципиально, чтобы ее не обсуждали без ее участия, а Европу - без участия Европы.
Кроме того, Сибига прокомментировал слова советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца о невозможности вступления Украины в НАТО. Он заявил, что "НАТО не может быть снято с повестки дня".
"Да, действительно на сегодня нет консенсуса среди наших партнеров относительно членства Украины в НАТО, но повторюсь, это зафиксировано в Конституции Украины, это стратегический выбор украинского народа, и наиболее действенной гарантией безопасности Украины является членство в НАТО", - сказал министр.
Отметим, что Уолтц дважды за последние дни говорил о маловероятности вступления Украины в НАТО. А генсек организации Марк Рютте говорил, что Трамп вообще снял этот вопрос с обсуждения.
На днях СМИ писали, что в Офисе президента отвергли это условие президента США мирной сделки - отказ от вступления Украины в НАТО.