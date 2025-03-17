Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига озвучил фундаментальные для Украины позиции, которые "не обсуждаются, которые нельзя затрагивать" на мирных переговорах.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Первое - это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий.

Второе: ни одна страна не имеет права вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Или это Европейский союз, или это НАТО.

Третье: не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений по силе нашей армии, наших возможностей.

Россия должна быть привлечена к ответственности", - заявил Сибига.

По его словам, ЕС и США в курсе обозначенных требований Украины, и это те "подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене".

Также он добавил, что для Украины принципиально, чтобы ее не обсуждали без ее участия, а Европу - без участия Европы.

Кроме того, Сибига прокомментировал слова советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца о невозможности вступления Украины в НАТО. Он заявил, что "НАТО не может быть снято с повестки дня".

"Да, действительно на сегодня нет консенсуса среди наших партнеров относительно членства Украины в НАТО, но повторюсь, это зафиксировано в Конституции Украины, это стратегический выбор украинского народа, и наиболее действенной гарантией безопасности Украины является членство в НАТО", - сказал министр.

Отметим, что Уолтц дважды за последние дни говорил о маловероятности вступления Украины в НАТО. А генсек организации Марк Рютте говорил, что Трамп вообще снял этот вопрос с обсуждения.

На днях СМИ писали, что в Офисе президента отвергли это условие президента США мирной сделки - отказ от вступления Украины в НАТО.