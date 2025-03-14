Советник президента США Майк Уолтц не стал отрицать, что рассматривается вариант, при котором Украине придется отдать России часть территорий, если она хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего, который предположил, что Донбасс будет передан Москве в рамках мирного соглашения.

"Если бы я мог представить, как будет развиваться эта сделка, это будет сделка о редкоземельных минералах, компонент, который сохраняет участие и присутствие США в Украине. Возможно, европейские войска также могли бы быть в Украине. Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что части – может быть, регион Донбасса, в частности, или районы, густо населенные выходцами из России, – отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Я ошибаюсь в своих предположениях здесь?" – задал вопрос ведущий.

"Ты не ошибаешься ни в чем из этого. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с украинцами, и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", – ответил Уолтц.

Ранее Трамп объяснял, какие территориальные уступки обсуждались на переговорах с Украиной в Джидде.

Между тем на переговорах в Джидде украинская сторона заявила, что не признает захваченные территории российскими и не выведет войска из подконтрольных ему территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.