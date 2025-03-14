У Трампа сообщили, что на переговорах с Киевом обсуждали уступки территорий
Советник президента США Майк Уолтц не стал отрицать, что рассматривается вариант, при котором Украине придется отдать России часть территорий, если она хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего, который предположил, что Донбасс будет передан Москве в рамках мирного соглашения.
"Если бы я мог представить, как будет развиваться эта сделка, это будет сделка о редкоземельных минералах, компонент, который сохраняет участие и присутствие США в Украине. Возможно, европейские войска также могли бы быть в Украине. Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что части – может быть, регион Донбасса, в частности, или районы, густо населенные выходцами из России, – отойдут Путину в любом урегулировании путем переговоров. Я ошибаюсь в своих предположениях здесь?" – задал вопрос ведущий.
"Ты не ошибаешься ни в чем из этого. И важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с россиянами. Мы ведем эти обсуждения с нашими коллегами, с украинцами, и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом, главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне", – ответил Уолтц.
Ранее Трамп объяснял, какие территориальные уступки обсуждались на переговорах с Украиной в Джидде.
Между тем на переговорах в Джидде украинская сторона заявила, что не признает захваченные территории российскими и не выведет войска из подконтрольных ему территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.