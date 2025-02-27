В Кремле заявили, что не намерены обсуждать на переговорах возвращение Украине захваченных территорий
Россия не намерена обсуждать на переговорах возвращение Украине захваченных территорий. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможности возврата Киевом части контролируемых ныне Россией территорий.
"Территории, которые стали субъектами России, которые записаны в конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью России", - заявил Песков.
Он говорит, что в переговорах с США "никто не ожидает быстрых и лёгких решений", потому что это "слишком сложная и запущенная проблема". Но при этом позитивно оценил подходы Трампа.
"При готовности слышать и слушать друг друга нам удастся пройти этот рабочий процесс. Трамп говорит сам и способен слушать других, это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущих", - заявил спикер Кремля.
Напомним, Трамп вчера заявил, что попытается на переговорах ставить вопрос о возвращении Украине части захваченных территорий, но признал, что этого будет трудно добиться.
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