Россия не намерена обсуждать на переговорах возвращение Украине захваченных территорий. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможности возврата Киевом части контролируемых ныне Россией территорий.

"Территории, которые стали субъектами России, которые записаны в конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью России", - заявил Песков.

Он говорит, что в переговорах с США "никто не ожидает быстрых и лёгких решений", потому что это "слишком сложная и запущенная проблема". Но при этом позитивно оценил подходы Трампа.

"При готовности слышать и слушать друг друга нам удастся пройти этот рабочий процесс. Трамп говорит сам и способен слушать других, это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущих", - заявил спикер Кремля.

Напомним, Трамп вчера заявил, что попытается на переговорах ставить вопрос о возвращении Украине части захваченных территорий, но признал, что этого будет трудно добиться.

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