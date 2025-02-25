Украина не согласилась на переговоры о мире.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News.

"Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина не согласилась, и они хотели двигаться вперед по-своему", – сказал он.

Также Рубио сообщил, что США в случае урегулирования конфликта в Украине хотели бы обсудить с РФ не только вопрос замороженных российских активов, но и затронутые американские компании.

"Это будет частью более масштабного обсуждения того, как нам перезапустить наши отношения", – сказал госсекретарь США.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что пытался передать Зеленскому "вежливое, но настойчивое" послание о необходимости быстрого завершения войны, однако президент Украины "не усвоил" сигнал.

Между тем в Белом доме уже предупредили, что сделка об урегулировании оставит Украину и Россию "немного несчастными".

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