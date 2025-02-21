Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести мирные переговоры об Украине без Владимира Зеленского.

Его слова приводит в соцсети Х репортер CBS News Дженнифер Джейкобс.

"Я не думаю, что он очень важен, чтобы присутствовать на встречах", - сказал Трамп о Зеленском", - говорится в публикации журналистки.

Также глава Белого дома заявил, что у министра финансов США Скотта Бессанта была "напрасная поездка" в Киев.

Джейкобс привела в своем аккаунте и другие заявления Трампа на украинскую тему. Так, он считает, что у Зеленского нет козырей для переговоров с Россией.

Республиканец сказал, что Владимир Путин "хочет заключить сделку", хотя ему "не нужно заключать сделку, потому что если бы он захотел, он бы получил всю страну".

Также президент США сообщил, что Зеленского не позвали на переговоры с РФ, потому что он "до сих пор плохо вел переговоры", допустил войну и не завершил ее раньше.

Трамп полагает, что война началась, потому что Джо Байден и Зеленский сказали "неправильные вещи", и что Россию "можно было легко отговорить".

"Знаете, каждый раз, когда я говорю, что это не вина России, меня всегда критикуют за фейковые новости. Но я вам говорю: Байден сказал неправильные вещи, Зеленский сказал неправильные вещи. На них напал кто-то, кто намного больше и сильнее, что плохо, и так делать нельзя. Но Россию можно было бы так легко отговорить от этого. Это никогда не должно было быть войной, и все эти мертвые люди не должны были быть мертвы, и все эти города не должны были быть разрушены прямо сейчас. Поэтому, когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу... Я имею в виду, что это не было приоритетом, потому что он до сих пор плохо вел переговоры. Во-первых, не должно было быть войны, а если бы и была, ее следовало бы немедленно решить и урегулировать", - сказал Трамп.

Напомним, на днях Бессант привозил в Киев соглашение о месторождениях, но Зеленский не стал его подписывать. Как сказал Трамп, Украина не только сорвала сделку по редкоземельным ископаемым, но еще и довольно грубо обошлась с министром финансов: Зеленский спал и не мог с ним встретиться.

Как пишут СМИ, Зеленский настолько разозлил президента США этой историей, что тот был на грани прекращения военной помощи Киеву.